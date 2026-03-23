イランの3月20日の情報によると、イラン文化遺産・観光・手工業省は、同国の史跡ファラク・オル・アフラック城塞が米国とイスラエルの空爆を受けたことについて、国連教育科学文化機関（ユネスコ）に正式に訴えたとのことです。イラン西部ロレスターン州文化遺産・観光・手工業総局のアタ・ハサンプール局長によると、米国とイスラエルによる同城塞への空爆で約7億6000万ドルの損失が生じたとのことです。また、城内にある考古学・