3月22日放送のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN、以下『サンドリ』）で、20日の『5時に夢中!』（TOKYO MX）に生出演し、約1年7カ月ぶりに地上波復帰を果たしたフワちゃんについて語られた。「フワちゃんは2024年8月、お笑い芸人のやす子さんに対するX上での暴言騒動を受け、芸能活動を自粛していました。有吉さんとフワちゃんは『有吉の夏休み』（フジテレビ系）シリーズで共演するなど親交があったため、ラジ