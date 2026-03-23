大相撲春場所は、関脇・霧島（音羽山）が12勝3敗の好成績で優勝した。霧島にとっては、14場所ぶり3度めの優勝となり、来場所の大関返り咲きは確実となった。連日、満員御礼にわいた春場所だったが、一方で西の横綱・大の里は、初日から精彩を欠いて3連敗。4日めからは「左肩関節脱臼」のため休場となった。東の横綱・豊昇龍は、大事な優勝争いの終盤に連敗して11勝4敗。これで横綱昇進後、7場所連続で優勝できずにいる。結局