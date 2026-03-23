徳光和夫が、3月21日放送の『徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー』（ニッポン放送）で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について持論を語り、波紋を広げている。「ベネズエラの優勝で終わった今大会、徳光さんは『今回のWBCは明らかに、これまでと熱量が違っていたな、というふうに思えてなりません』と心情を吐露。理由として、『Netflixのおかげで体感できたなという感じではありますが』と、配信による臨場感を評価