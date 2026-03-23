日立製作所はきょう、「フィジカルAI」の最新技術を体験できるスタジオを都内に開設すると発表しました。AIの判断能力に、ロボットなどの物理的な身体機能を合わせた「フィジカルAI」の実用化を加速させるため、日立製作所は、企業などが最新技術を体験できるスタジオを4月1日に新たに開設します。日立製作所 AI CoE HMAX＆AI推進センター 吉田順 本部長「（お客さんから）フィジカルAIを教えてください