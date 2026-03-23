春のセンバツ高校野球、三重高校が初戦を突破しました。 第3試合で栃木の佐野日大と対戦した三重。4回に1アウト2塁と先制のチャンスを作る中、5番立松がレフト前ヒット。2塁ランナーがホームに突入しますが、好返球でタッチアウト。得点を奪えません。6回、今度は2アウト満塁のチャンスにキャプテン大西。タイムリーヒットで2点を先制。三重はこのまま継投で逃げ切りました。これで愛知･岐阜･三重の3校全てが2