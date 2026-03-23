年度末が迫る中、政府は不測の事態に備えて、暫定予算を編成する検討に入りました。木原官房長官は23日午前の会見で、「政府としては引き続き令和8（2026）年度予算と関連法案の年度内成立が必要と考えているというふうに申し上げました。不測の事態に備えて暫定予算を編成する方向で検討したいということも合わせて申し上げたところであります」と述べました。木原官房長官は、23日午前、自民党の参議院幹部と来年度予算案の審議