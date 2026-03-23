ガラス細工のように透き通った謎の生物がSNSで話題になっています。異名は“海のエイリアン”。その正体とは？まるでガラス細工のように透き通った体。その姿はサソリのようです。先月、SNSに投稿され、バズった謎の透明生物。投稿者も驚きを隠せない様子です。謎の透明生物を発見した山本一慧さん「こんな透明な虫みたいなのがいるのか、最初驚きで、（手触りは）硬いんですけど、押したら潰れてしまうみたいな」深海生物に詳しい