緊迫化するイラン情勢。中部経済へのダメージにも懸念です。 【写真を見る】中経連･勝野会長 イラン情勢 「企業活動に大きな影響を与えかねない」中部経済への懸念示す 実質賃金マイナスになるおそれも 中部経済連合会の勝野会長は緊迫化するイラン情勢について、原油価格の高騰が自動車の生産計画など企業活動に大きな影響を与えかねないと懸念を示しました。また、円安の進行で中小企業の賃上げに｢水を差す可能性がある｣