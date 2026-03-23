国宝「彦根城」の世界文化遺産登録を目指す議員連盟の設立総会に登場した「ひこにゃん」＝23日、国会国宝・彦根城（滋賀県彦根市）の世界文化遺産登録を目指す超党派の議員連盟が23日、国会内で設立総会を開いた。議連には与野党から約50人が参加。2028年に登録を実現するための取り組み強化を政府に求めるほか、機運醸成を進めることも確認した。彦根城は将来の登録候補として1992年、暫定リストに記載された。24年、国連教育