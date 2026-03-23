半年ぶりにコメ価格が3000円台になりました。農林水産省によりますと、3月15日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5kgあたりの平均価格は3980円で、前の週より33円安くなりました。値下がりは5週連続で、2025年8月末以来、約半年ぶりに4000円を割り込みました。2025年の同じ時期と比べても192円安くなっています。コメの生産が増えて民間が抱えるコメの在庫が増える中、価格は下落傾向にあり、市場関係者の間ではさらに値