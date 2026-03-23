英明の応援団が吹いた「台湾尚勇」甲子園球場で開催中の第98回選抜高校野球で、英明（香川）が披露した国際色あふれる応援にファンが沸いている。「台湾の人にも見てほしい」「空耳かなと思ったら…」とコメントが寄せられた。23日の大会第5日、第2試合で高川学園（山口）と対戦した英明のアルプススタンドが奏でたのは、直前に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合で台湾代表が使ったチャン