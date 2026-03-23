モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に一度の総合家電アワード「家電大賞2025-2026」。読者投票のみでその年に発売された家電の中から「ベスト オブ ベスト」が決定。3月10日に行われた授賞式の模様とともに、グランプリをはじめ各賞に輝いたメーカー担当者の喜びの声をお届けします！ ↑各賞を受賞したメーカーの担当者のみなさんが集ま