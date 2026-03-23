Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。音楽が好きな友人と出かけたら、気分よく楽しめるBGMを流しておきたくなるものです。もちろん、スマホのスピーカーを鳴らせば、とりあえず音を聞ける状態を作ることはできます。しかし正直、屋外で音楽を楽しむのに、スマホの小さなスピーカーではパワー不足と言わざるを得ません。できれば、