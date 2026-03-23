ドジャースで開幕ローテーション入りが決まっている佐々木朗希投手（２４）を巡り、根強い反対論が巻き起こっている。２２日（日本時間２３日）までに登板したオープン戦の３試合では、計６回２／３を投げて防御率１３・５０。成績は芳しくないが、エースに育て上げたい編成側やチーム方針もあり、２３日（同２４日）の最終登板を待たずにすでに抜てきが決まっている。しかし、米メディア「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」はこの日、「ド