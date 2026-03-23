Image: ファミマオンライン ファミマ好きは指輪でお買い物しよう。買い物の支払いは財布を出してお金を出したり、スマホを出してアプリを開くなどの動作がチョイ面倒ですよね。特にアプリは知らぬ間にログオフされてたら、またログインする時「IDとパスワード何だっけ？」ってレジでパニックになることも。リングだけでお買い物何も起動する必要がないウェアラブルのタッチ決済だったら、そ