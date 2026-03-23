【モデルプレス＝2026/03/23】なにわ男子が新潟を⽪切りに全国9ヶ所を巡った「なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」の横浜アリーナ公演を収録したBlu-ray＆DVDが、4月29日にリリース決定。あわせて、3⽉25⽇19時28分になにわ男⼦公式YouTubeチャンネルにて「Because I just love you」のライブパフォーマンス映像が公開されることも発表された。【写真】なにわ男子、ライブ中に宙浮かぶ