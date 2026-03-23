飼い主なら分かる5つの『猫ないない』 1.猫は人になつかない 「猫は人になつかない動物」というイメージを持つ人は少なくありません。 猫は確かに単独行動を好む動物です。群れで暮らす犬とは社会構造が違うため、人間の感覚から見るとクールに見えることがあります。ただし信頼関係が築かれると、驚くほど人に寄り添う行動を見せることがあります。 たとえば、飼い主のあとを静かについて歩いたり、寝る時