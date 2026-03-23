【セブン－イレブン】から、人気キャラクターとコラボした春らしいスイーツとパンが登場しました。ピンクをまとったパッケージは、店頭で見つけるたびに心が弾むような愛らしさです。今回は、見た目も中身もこだわりが詰まった注目のご新作を紹介します。 エスターバニーが描かれたキュートなパッケージ 苺に囲まれたエスターバニーが印象的な「いちごミルク