女優でグラビアアイドルの相沢菜々子(29)が23日までに自身のインスタグラムを更新。名車の「モノマネ」ショットを公開した。 【写真】正面から見た「顔」は意外にも…似てる!? 「NSX NA2顔マネ」とつづり、2005年まで生産されたホンダのスポーツカーと並び、正面から見たフォルムを自身の顔で表現した1枚を投稿。人と車というまったく別の存在にもかかわらず、口を真一文字に結んだ表情や見開いた目、髪の毛と頭