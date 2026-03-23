終了間際の劇的決勝弾でライバルを突き放すAリーグのニューカッスル・ジェッツに所属するMF水沼宏太は、現地時間に行われたリーグ第23節のシドニーFC戦に先発出場。首位を走るチームの中で「衝撃の長距離ボレー」を叩き込み、勝利に大きく貢献した。クラブ公式サイトでは、「水沼はミスを帳消しにする以上の活躍を見せた」と、その卓越した技術と決定力を絶賛された。試合は序盤からニューカッスル・ジェッツが主導権を握る展