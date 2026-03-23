お笑いコンビ、ドランクドラゴンの塚地武雅が23日、自身のXを更新。出演中のドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）で演じている役名のフルネームを明かした。【写真】フルネームが明らかに塚地武雅演じる菊池きっかけは、本作に出演する松山ケンイチの投稿に対し、主演の鈴木亮平が自身のXで「ついにあなたの大好きなムガ・ツカジが活躍しましたよ」と言及したこと。これを受けて塚地は、「誰がムガ・ツカジや！菊池