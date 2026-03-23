日向坂46五期生の高井俐香が23日、自身の公式ブログを通じて高校卒業を報告した。【写真】日向坂46加入時は17歳だった高井俐香高井は「先日、高校を卒業致しました」とつづり、「高校生活が終わってしまったということと、今後の人生への期待が、同時に押し寄せてくるような不思議な気持ちになっています」と、節目を迎えた現在の心境を明かした。高井は兵庫県出身で、高校2年生までは地元の学校に通い、3年生で転校。「約1