◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）７歳牝馬のナムラクレアがラストランを迎える。同レースで３年連続２着などＧ１タイトルは悲願。２歳夏から５歳夏まで主戦を務めた浜中俊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビが７戦ぶりに復活。託された思いを背負って、「何とか勝たせたい」と有終Ｖへ力を込めた。誰よりもこの時を待っていた。浜中俊騎手が約１年７か月ぶりにナムラクレア（牝７歳、栗