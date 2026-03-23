雄安新区の悦容公園にある雄安都市計算センター。（２０２５年３月１５日、ドローンから、雄安＝新華社記者／牟宇）【新華社雄安3月23日】中国河北省の雄安新区は第15次5カ年規画（2026〜30年）の開始と共に現代的な都市づくりを加速させている。同区の開発面積は215平方キロ、建築面積は約5859万平方メートルに上り、既に5345棟の建物が完成した。スマート技術が都市構造と融合し、便利で快適な未来の暮らしが現実になりつつあ