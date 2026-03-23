『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「無人のはずの製材所で火事周囲に延焼…10棟に被害」についてお伝えします。◇22日午前0時半ごろ。未明の住宅街で広範囲に激しく上がる炎。記者「消防隊が懸命に放水活動を続けています」警察と消防によると、22日午前0時すぎ、福井県あわら市の製材所から火が出て、木造の事務所兼作業場と倉庫が全焼。さらに隣接する住宅や飲食店などに燃え移り、被害は、あわせて10棟