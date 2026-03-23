King ＆ Princeが25日に発売する18枚目のシングル「Waltz for Lily」の表題曲「Waltz for Lily」のミュージックビデオが、きょう23日に公式YouTubeにて公開された。【画像】華やか…永瀬廉＆高橋海人がお花に囲まれた通常盤ジャケット同楽曲はメンバーの永瀬廉×吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（27日公開）の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツでつむ