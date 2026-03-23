7人組グループ・なにわ男子が、4月29日にLIVE Blu-ray＆DVD『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』を発売することが決定した。4枚目アルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げ、新潟を皮切りに全国9ヶ所を巡ったツアーにおいて、去年7月27日に行われた横浜アリーナ公演を、余すことなく映像化する。【写真】『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』初回限定盤旅と冒険をテーマにした壮大なセットと多彩なパフォー