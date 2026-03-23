昨年天皇賞・秋を制し、ジャパンＣ２着のマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）が香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日・シャティン、芝２０００メートル）に、引き続きルメールの騎乗で出走することが２３日、分かった。主催者からの招待が届き、受諾した。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）に出走を予定していたが、調整中に左後肢