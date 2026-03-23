俳優の浜辺美波と目黒蓮が“葬祭プランナー”という新たな職業に挑んだ映画『ほどなく、お別れです』が2月6日から公開され、3月22日までの45日間で観客動員299万8324人を記録し、ついに興行収入40億8117万円を突破した。【動画】浜辺美波＆目黒蓮『ほどなく、お別れです』プロモーション映像本作は、就職活動に全敗し途方に暮れるヒロインが、葬儀会社でインターンとして働くことになり、指南役の葬祭プランナーとタッグを組