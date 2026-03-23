キリンビバレッジは23日、『キリン 午後の紅茶』がブランド誕生40周年を迎え、レギュラーシリーズのストレートティー／ミルクティー／レモンティーをリニューアルすると発表した。5月19日に発売（全国）する。【画像】『午後の紅茶』40TH BLENDの限定フレーバー＆価格表など40年間愛されてきた「本格紅茶」としての価値を守りながら、現代の嗜好や生活によりなじむ、“飲みやすいおいしさ”へ進化する。ストレートティーは紅茶