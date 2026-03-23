自民党の野田聖子衆議院議員（65）が22日、SNSを更新。15歳の息子・真輝さんが中学校を卒業したことを報告した。【映像】生後2年以上入院した息子と野田聖子議員の2ショット（複数カット）2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、15歳を迎えた際の親子ショットや、右半身まひの真輝さんが左手をあげて野田の当選を祝福する