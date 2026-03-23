＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】花道から力士が…アイス売りのお姉さんが咄嗟の行動華やかな幕内力士の土俵入り。ファンの視線を集める花道で、一人の女性が見せたさりげない振る舞いに注目が集まった。予定よりも進行が遅れ、力士たちが足早に入場する緊迫した場面。そこに居合わせた大阪場所の名物でもある“アイス売りのお姉さん”が咄嗟に取った行動にファンからは「さり気ない振る舞い