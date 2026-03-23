マイルＣＳを制したジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野）が香港のチャンピオンズマイル・Ｇ１（４月２６日・シャティン、芝１６００メートル）に、引き続き川田の騎乗で出走することが２３日、分かった。主催者からの招待が届き、受諾した。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。マイルＣＳ出走後は宮城の社台ファーム山元へ放牧。予定していた２８日のドバイターフに向けて栗東トレセンに一度は帰厩