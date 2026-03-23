またブラッシングの戦いのお話です。 今度はバンビが私の手をそっと抑えて、じっと目を見つめてくるという手段にでました。 「もう戦争はやめよう」とバンビの目が訴えてきます。バンビにとっての平和とは、ブラッシングのない日々のことです。私、戦争しかけてるわけじゃないんですけどね？ 悪者にされようとも、バンビのためにブラッシングを続ける所存です！