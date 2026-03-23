凛々しく格好いい、狼のような美貌の持ち主であるウルフドッグさん。しかし、行動はやはり他のワンコたちと同じようで…。 ギャップがありすぎるまさかの行動は、記事執筆時点で25.6万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『大変申し上げにくいのですが…』すやすや眠る大型犬→ベッドで寝ていると思いきや…ツッコまざるを得ない光景】 眠っている大型犬『大変申し上げにくいの