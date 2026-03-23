NTTドコモは、対象機種購入で機種代金割引やdポイントの進呈を受けられる「5G WELCOME割」に、「iPad（A16）128GB」などを追加した。 iPad（A16） 新たに対象となったのは、「iPad（A16）128GB／512GB」、「11インチiPad Air（M4）128GB／256GB」、「13インチiPad Air（M4）128GB／256GB／512GB」。機種購入時に新規契約でドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAXもしくはApple Oneを契約したユーザーを対象に3万円