住信SBIネット銀行、auフィナンシャルサービス、セブンCSカードサービスらは、Mastercardブランドのクレジットカードやデビットカードで、Apple Payへの新規登録ができない事象が発生していると案内している。発生時間は22日16時45分ごろ。 今回の障害は、一部のMastercardブランドを対象としたもの。住信SBIネット銀行ではデビットカードとプリペイドカード、auフィナンシャ