春の観光シーズンを前に長門湯本温泉できょう（23日）、川床開きが行われました。川床を利用した様々な観光コンテンツが用意されています。長門湯本温泉には温泉街の中心を流れる音信川の風情を楽しんでもらおうと、4つの川床が設けられています。川床開きは利用客の安全や温泉街の活性化などを願い、毎年、春の観光シーズンを前に行われています。川床開きにあわせて周辺の宿泊施設などは観光客に川床を利用した食事