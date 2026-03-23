この春、小学校に入学する姶良市の新1年生にランドセルカバーが贈られました。この活動は、地域の母親の代表などで作る姶良市交通安全母の会が毎年行っています。ランドセルカバーは目立つ色で、交通事故の防止に役立ちます。2026年は姶良市内の新一年生約720人分のランドセルカバーが贈られました。（新1年生）「楽しかった（Qどんな1年生になりたい？）かわいい1年生」（新1年生）「嬉しい。まず、信号を