岩国市由宇町出身で世界的数学者＝廣中平祐さんが今月18日に亡くなったと京都大学の研究所がきょう（23日）発表しました。94歳でした。かつて所長を務めた京都大学数理解析研究所がきょう発表したもので廣中平祐さんが今月18日、亡くなったということです。94歳でした。（廣中さん 1996年）「山口大学は、ですね日本の、超一流の大学になるべきだと僕は思うんです。なれると思う」廣中平祐さんは岩国市由宇町出身で、柳井高校から