グラウンドで倒れた友人の命を救ったのは、高校生たちの見事な連携プレーでした。2月、サッカーをしていて友人が倒れた際、心臓マッサージなどの適切な救命処置を行ったとしてれいめい高校と川内高校の生徒に感謝状が贈られました。さつま町の消防本部から感謝状が贈られたのはれいめい高校と川内高校の生徒たちです。2月21日、生徒たちが宮之城運動公園の総合グラウンドでサッカーをしていた際、川内