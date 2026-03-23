長崎市でクリエーターと市民らが平和について考えるワークショップが行われました。 長崎市の山里観光市場で開かれた「ピースクリエイターズフェス」。 平和活動に取り組むウェブデザイナーやイラストレーターなどクリエーター8組が参加し、 このうち佐世保市出身の東京在住の写真家「tanama」さんは、東京に暮らす被爆者の「今の姿」を撮影