国内で初めて、同じ場所で毎月開かれてきた下関市・あるかぽーとのドローンショーが21日、最終回を迎え、さらにスケールアップして披露されました。21日夜、あるかぽーとの岸壁から飛び立ったのは、300機のドローンです。下関市港湾局と、市内吉見にある「ドローンスクール下関」は去年10月以降、月に1回、ドローンショーを開催してきました。（プレ開催含む）観光資