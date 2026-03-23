3人制バスケットボール。「EXPLORERS KAGOSHIMA」がアップテンポな音楽とスピーディーなプレーでアミュ広場を沸かせました。鹿児島市のアミュ広場で行われた3人制プロバスケットボール「3X3 UNITED」のプレーオフ。「EXPLORERS KAGOSHIMA」はトーナメント1回戦で「DIOREX TOKYO」と対戦しました。試合時間10分で21点先取を目指す3人制バスケットボールの魅力は、アップテン