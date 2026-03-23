日本相撲協会は２３日、元幕内の英乃海（木瀬）が引退することを発表した。同日、引退届を提出して受理された。英乃海は２０１２年５月場所で初土俵を踏んだ。１４年十一月場所で新十両、１５年７月場所で新入幕。最高位は前頭六枚目だった。今年の３月場所では西幕下三枚目で３勝４敗だった。