高速道路を時速152kmで走行し、免停処分を受けた八代市の小野泰輔市長の給料を減額する条例案が、23日の八代市議会で可決されました。八代市 小野泰輔市長「二度とこのような違反を起こさぬよう、今後は細心の注意と冷静な判断を行うことを肝に命じてまいります。誠に申し訳ございませんでした。」小野市長によりますと、去年12月、通勤中に九州自動車道を時速152kmで走行して検挙され、90日間の免許停止処分を受けました。これを