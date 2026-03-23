2020年7月の豪雨で被災し、一部区間で運休が続いている「くま川鉄道」が、今年9月20日に全線再開することが明らかになりました。 【写真を見る】豪雨被災から6年「くま川鉄道」9月20日に全線再開へ災害遺構「川村駅」に代わる“新駅”も くま川鉄道は、2020年7月豪雨の影響で、車両基地を含む人吉温泉駅が浸水したほか、球磨川第四橋梁が流失するなど甚大な被害が出て、現在も人吉温泉駅から肥後西村駅の間が不通になっていま