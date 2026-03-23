韓国で「ドラえもん」の大ファンとして知られる俳優のシム・ヒョンタクが２２日、自身のインスタグラムで映画「ドラえもん」シリーズや「忍たま乱太郎」「ちびまる子ちゃん」を手がけたアニメーション監督の芝山努さんを追悼した。シム・ヒョンタクは、自身のドラえもんコレクション写真複数枚とともに「芝山努さん死亡のニュース…あなたが作ったアニメをみて大人になり、今は家庭を築いて生きています…ありがとうございまし