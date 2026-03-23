老朽化により移転・再整備が計画されている藤崎台県営野球場の、熊本市内への誘致を求める要望書が提出されました。熊本市の大西一史市長に要望書を提出したのは、熊本市西南部の37の自治協議会と市議会議員たちです。要望書では県が移転・再整備を計画している藤崎台県営野球場について、熊本市の西南部地域に誘致するよう求めています。大西一史市長「この要望をしっかり受け止めて、これから県の公募の応募に向けて場所の調査を